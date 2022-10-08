Егор Дружинин объяснил сложности с раскрытием звезд в шоу «Маска. Танцы»

Хореограф усомнился в том, что ему будет легко угадывать участников нового танцевального проекта. Об этом он рассказал порталу «А теперь внимание!».





Дружинин объяснил «вызовом» свое согласие участвовать в программе в качестве судьи. Он решил проверить, удастся ли ему узнать артистов под масками только при помощи интуиции и опыта.





По его словам, угадывать было бы легко, если бы в шоу участвовали люди, которых он знает или которых наблюдал. Хореограф предположил, что знакомых ему актеров в передаче будет мало. Нынешних популярных артистов он знает плохо, а блогеров не знает вообще. Поэтому он назвал невысокими свои шансы на раскрытие личностей конкурсантов.





Если в проекте будут танцевать участники без хореографической подготовки, то ему даже отличать их друг от друга будет трудно, признался он. Однако в этом вопросе помогут маски, добавил Егор Дружинин.





Новое шоу с Юрием Музыченко (The Hatters) в качестве ведущего стартует на СТС 9 октября.





Фото: Pixabay