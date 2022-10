Джеймс Кэмерон снял первый акт четвертой части «Аватара»

Продюсер Джон Ландау рассказал о начале съемочного процесса фильма «Аватар 4», пишет Variety.





По его словам, первый акт практически полностью готов. Он объяснил срочность съемок этого отрывка «логистическими причинами». На сегодня разработана уже больная часть всего сиквела, добавил Ландау.





Продюсер пояснил, что каждая следующая лента будет знакомить зрителей с новой культурой Пандоры при сохранении народов, уже появлявшихся в предыдущих картинах.





Ландау также указал на ответственность кинематографистов в том, как в кино демонстрируется иной взгляд на разные привычные вещи. Так, в «Аватаре 2» в центре внимания оказываются беженцы, обращающиеся за помощью к совсем не похожему на них народу. По его мнению, научная фантастика позволяет создавать метафору современного мира, минуя проповеди.





Первый сиквел Avatar: The Way of Water появится на больших экранах 16 декабря этого года — спустя 13 лет после дебюта оригинальной ленты.





Фото: кадр из фильма Avatar