Легенда узбекского рока Даврон Гаипов умер в 61 год

08.10.2022

Легенда узбекского рока Даврон Гаипов умер в 61 год
Музыкант ушел из жизни в день 61-го дня рождения. Его кончину подтвердили в «Узбекконцерте».

По информации организации, певец и гитарист скончался в результате болезни. По сообщению «РГ», его состояние ухудшилось после ДТП, произошедшего минувшей зимой. После аварии он попал в реанимацию.

Даврон Гаипов (Гоипов) известен по творчеству группы «Ялла», в которой отвечал за гитарные партии. В начале 1980-х годов он основал коллектив «Оригинал», прославившийся в СССР. Музыканты выпускали песни узбекском, русском и английском. 

Ранее сообщалось о смерти легендарного новосибирского артиста оперетты Ивана Ромашко. Более 60 лет он блистал на сцене Новосибирского музтеатра.
Фото: Pixabay