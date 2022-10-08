Звезда «Великой» Николас Холт может пополнить каст ремейка «Носферату»

Британский актер ведет переговоры об участии в фильме Роберта Эггерса, сообщил Deadline.





Не уточнялось, кого может сыграть актер, известный по ролям Зверя в цикле «Люди Икс» и Петра III в сериале «Великая». Ранее на ключевые роли утвердили Лили-Роуз Депп и Билла Скарсгарда.





Фильм станет переосмыслением классического немого хоррора 1922 года «Носферату, симфония ужаса». Постановщик давно мечтает реализовать этот проект, однако он уже дважды срывался. Из-за этого Эггерс, прославившийся фильмами ужасов «Ведьма» и «Маяк», решил, что ремейк проклят. Однако это не помешало ему предпринять новую попытку снять ленту.





В настоящее время Холт снимается в другой вампирской истории — комедии «Рэнфилд», где Дракулу играет Николас Кейдж.





Фото: The Great