Сценарист «Улицы разбитых фонарей» получал $9 тысяч за один эпизод

Гонорар за работу над сценарием популярного детективного сериала раскрыл в эфире Центрального теле...
Актриса рассказала «Мосленте» о том, что сложности не обошли ее стороной после участия в популярно...
Студия WВ разрешила актеру продолжить работу после публичных извинений за аресты и неоднозначное пов...
Эксперты выяснили, что картину из Национальной художественной галереи США написал другой автор. Об э...
Актриса рассказала «Мосленте» о том, что сложности не обошли ее стороной после участия в популярно...
Студия WВ разрешила актеру продолжить работу после публичных извинений за аресты и неоднозначное пов...
Эксперты выяснили, что картину из Национальной художественной галереи США написал другой автор. Об э...
Мрачное видео на грустный трек появилось на официальном YouTube-канале итальянских музыкантов. ...
Церемония награждения прошла в Музее современной истории России, сообщили в Минкультуры РФ. ...
Лауреат «Золотой маски», артист оперетты скончался в 92 года, сообщили в Новосибирском музтеатре. ...
Свежее видео сосредоточено на главной героине — начинающей певице. Ролик доступен на ютьюбе телека...
7 октября миньон «Земфира от Луки» появился на «Яндекс. Музыке» и других музыкальных стримингах. ...
Канадский актер не возглавит каст экранизации книги «Дьявол в белом городе» для Hulu. Об этом сооб...
Английский город-порт обошел шотландский Глазго, который аналитики называли главным претендентом в...
Мультсериал Velma получил рейтинг R. Ролик по анимационному шоу появился на YouTube-канале стримин...
Заявки и конкурсные работы принимают с 5 по 21 октября, сообщило Объединение культурных центров ЮА...
В учреждении отреагировали на многочисленные вопросы о том, что артиста забрали с репетиции. Комме...
7 октября на стриминге появился доступ к новой версии сверхъестественного фильма ужасов 1987 года. ...
На сэкономленные деньги городские власти хотят закупить оснащение для мобилизованных, сообщается на ...
Американская певица может сделать «нечто невероятное» с антигероиней DC. Таким мнением Робби подел...
08.10.2022