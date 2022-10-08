Сценарист «Улицы разбитых фонарей» получал $9 тысяч за один эпизод

08.10.2022

Сценарист «Улицы разбитых фонарей» получал $9 тысяч за один эпизод
Гонорар за работу над сценарием популярного детективного сериала раскрыл в эфире Центрального телевидения Андрей Кивинов. 

По его словам, $9 тысяч в то время были «очень большой суммой». 

«Улицы разбитых фонарей» дебютировали на ТВ в 1998 году и завершились в 2019-м. В основе сериала — повести бывшего милиционера Андрея Кивинова, который работал сценаристом дебютного сезона. Низкобюжетная история о ментах из районного отделения оказалась очень популярной у зрителей. Сериал состоит из 16 сезонов.

Создателем детектива выступил Александр Капица. Первый сезон снимали Александр Рогожкин, Искандер Хамраев и другие режиссеры. Главные роли в нем исполнили Алексей Нилов, Сергей Селин, Александр Лыков, Михаил Трухин.

Фото: Pixabay