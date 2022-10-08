Актер Эзра Миллер вернулся к съемкам «Флэша» после серии скандалов

Студия WВ разрешила актеру продолжить работу после публичных извинений за аресты и неоднозначное поведение, сообщили источники The Wrap.





По их словам, в минувшие выходные исполнитель главной роли в кинокомиксе DC снялся в нескольких сценах. Об этом удалось договориться на встрече с руководством компании, прошедшей в августе.





Тогда же Миллер сделал публичное заявление после череды арестов. Он извинился за свое поведение и признал наличие ментальных проблем, которыми и объяснил свои поступки.





Ранее Миллера арестовали за драки, нападения на людей, домогательства к девушке, кражу. Также в его адрес выдвигали обвинения в том, что он спаивал несовершеннолетнюю девушку и применял к ней психологическое и физическое насилие.





Сообщалось, что на этом фоне WВ заморозила работу над проектами с актером и задумалась о его замене во «Флэше». По другим данным, Миллер снимался в дополнительных сценах для этой ленты, чтобы сократить свое присутствие в финальной версии.





Фото: кадр из фильма Justice League