«Девушка с флейтой» в США не принадлежит кисти Яна Вермеера

Эксперты выяснили, что картину из Национальной художественной галереи США написал другой автор. Об этом сообщили WP и The Art Newspaper.





К такому выводу специалисты пришли по итогам исследований 2020-2021 годов. Сомнения в точности атрибуции были и раньше. После изучения полотна новыми методами удалось установить некоторые детали, подтвердившие предположение о другом исполнителе.





У «Девушки с флейтой» (около 1665-1670 гг.) нет того «качества и точности», что характерны для Вермеера. Автор иначе смешивал и наносил краски и более грубо работал с их текстурой. Отличается и его метод работы с тенями, пояснили эксперты.





Исследователи не смогли определить автора работы, но выразили уверенность в подлинности полотна. По их мнению, художник был близко знаком с Вермеером, а точнее — с его методами, но не до конца освоил их. Это мог быть ученик, подмастерье, родственник, в том числе дочь мастера Мария, предполагаемая натурщица для «Девушки с жемчужной сережкой».





Комплекс исследований позволил подтвердить, что еще три картины в коллекции галереи создал Ян Вермеер.





Фото: Johannes Vermeer — National Gallery of Art. Public Domain.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160010