Сосо Павлиашвили рассказал о записи совместного с рэперами трека «Пазл»

Певец раскрыл причины, побудившие его поработать с Бэнгом и Pra. Об этом пишет ЦСН.





По словам артиста, ему предложили послушать дуэт рэп-исполнителей, который он высоко оценил. Павлиашвили похвалил музыкантов в соцсетях, а также добавил, что с радостью запишется с ними, поскольку ему «нравится андерграунд».





Бэнг и Prа быстро ответили ему и дали послушать демозапись песни. Павлиашвили напел припев, а рэперы под него начитали текст. Также эстрадный артист отвечал за клип, который вышел в конце прошлого года. Видео доступно на ютьюбе артиста.





В сентябре у Сосо Павлиашвили вышел еще один совместный с рэпером трек: он записал с Natan песню «Хабиби». В прошлом году артист выпустил последний на сегодня альбом «Небо на ладони». Всего в его дискографии значатся 12 пластинок.





Фото: Pixabaу