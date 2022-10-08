Киану Ривз покинул сериал Леонардо Ди Каприо о первом американском маньяке

08.10.2022
Канадский актер не возглавит каст экранизации книги «Дьявол в белом городе» для Hulu. Об этом сообщили источники журнала Variety.
Согласно официальному логлайну, шоу рассказывает правдивую историю амбициозного архитектора Дэниела Х. Бернэма, проектировавшего пространство для Всемирной выставки 1893 года в Чикаго, и первого зарегистрированного серийного убийцы в США доктора Г. Г. Холмса, стоявшего за печально известным «Замком убийств», построенным в тени выставки.
Проект основан на книге Эрика Ларсона, повествующей о реально существовавшем убийце. Холмс создал здание под видом отеля, в котором обустроил пыточные и газовые комнаты со звуконепроницаемыми стенами, печами, дыбой и другими инструментами пыток.
Для Киану Ривза роль архитектора стала бы его первым большим появлением в ТВ-проекте. Кто его заменит, пока не сообщается.
Среди продюсеров шоу заявлены Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо. Сэм Шоу отвечает за адаптацию книги и выступает шоураннером.
Фото: кадр из фильма John Wick 3