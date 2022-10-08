В 2023 году «Евровидение» пройдет в Ливерпуле

Английский город-порт обошел шотландский Глазго, который аналитики называли главным претендентом в борьбе за проведение конкурсf. Об этом сообщил телеканал ВВC.





Мероприятие назначено на 13 мая. Для Британии оно станет девятым по счету. В последний раз королевство принимало «Евровидение» 24 года назад.





На прошедшем конкурсе победил Kalush Orchestra из Украины, однако она не примет вокальное состязание из-за вопросов безопасности. Хотя власти страны заявляли о готовности провести Eurovision, организаторы перенесли конкурс в Соединенное королевство. Выбор на него пал потому, что второе место в 2022 году занял британский певец.





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