Кантри-певица Джоди Миллер умерла в США

Исполнительница скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщил портал Deadline.





Артистка умерла в Бланчарде 6 октября от последствий болезни Паркинсона.





Будущая звезда кантри-сцены начала карьеру в 1960 году. Подписала контракт, выпустила первый альбом, а уже в 1966 году получила «Грэмми». Всего в ее дискографии значатся 14 пластинок и около 30 синглов. Последний альбом певица представила два года назад.





Ранее сообщалось о смерти трехкратной лауреатки «Грэмми», автора и исполнительницы песен в стиле кантри Лоретты Линн. За более чем 60-летнюю карьеру она записала почти шесть десятков альбомов, а также стала самой награждаемой кантри-певицей.





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