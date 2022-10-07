Молодежный кинофестиваль «Фундук» объявил прием работ

07.10.2022

Молодежный кинофестиваль «Фундук» объявил прием работ
Заявки и конкурсные работы принимают с 5 по 21 октября, сообщило Объединение культурных центров ЮАО Москвы.

Заполнить анкету и ознакомиться с правилами участия можно по ссылке. В конкурсе могут участвовать короткометражные видео.

С 28 октября по 2 ноября пройдут закрытые показы присланных работ, по итогам которых определят победителей смотра. Лауреатов выберут в шести категориях: игровой и неигровой фильмы, социальный ролик, музыкальный клип, рецензия и приз зрительских симпатий. Победителей и призеров назовут 4 ноября.

Организатором фестиваля короткометражного кино «Фундук» выступает Объединение культурных центров Юга Москвы. Участие в мероприятии бесплатное.

Фото предоставлено организаторами