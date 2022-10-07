Перезапуск хоррора «Восставший из ада» дебютировал на Hulu

07.10.2022

Перезапуск хоррора «Восставший из ада» дебютировал на Hulu
7 октября на стриминге появился доступ к новой версии сверхъестественного фильма ужасов 1987 года. 

История завязывается вокруг молодой женщины, проходящей лечение от зависимости. В ее руках оказывается необычная шкатулка-пазл, вызывающая в наш мир сенобитов — существ-садистов.

Фильм переосмысляет ставшую классической хоррор-франшизу. Оригинальный фильм Hellraiser снял Клайв Баркер по своей повести. На сегодня серия включает десять лент. 

Режиссером ребута выступил Дэвид Брукнер. Женскую версию легендарного Пинхеда сыграла Джейми Клейтон. Отзывы критиков на перезапуск оказались в основном положительными.

Фото: кадр из трейлера Hellraiser 2022