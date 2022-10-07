«Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне выйдут осенью 2023 года

07.10.2022

«Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне выйдут осенью 2023 года
Компания Lionsgate озвучила даты премьер трех проектов, сообщил Deadline.

22 сентября следующего года в кинотеатрах появится четвертая часть экшна «Неудержимые» об элитном отряде наемников. Зрители вновь увидят четверку бойцов во главе со Сталлоне, а также новых звезд Меган Фокс и 50 Cent.

26 мая дебютирует комедия «О моем отце» с Робертом Де Ниро и Ким Кэтролл. Фильм рассказывает о знакомстве родителей невесты и жениха, которое перерастает в конфликт двух разных миров.

23 июня на больших экранах появится пока безымянная комедия Адель Лим. Ее дебют состоится в один день с премьерой многострадального «Флэша», судьба которого была под вопросом из-за скандального поведения лидера каста Эзры Миллера.

Фото: кадр из фильма The Expendable 3