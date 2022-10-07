В Петербурге отменили новогодние и рождественские мероприятия

На сэкономленные деньги городские власти оснастят мобилизованных, сообщается на сайте Смольного.

В этом году и в начале 2023-го в городе не состоятся новогодние концерты и фейерверк, фестиваль огня и благотворительный прием. Не уточнялось, откажутся ли власти от украшения улиц и установки елки на Дворцовой площади. Детские утренники пройдут по плану.





На средства, предусмотренные на организацию отмененных мероприятий, приобретут снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных. Первые получат в Петербурге разовые выплаты в размере 300 тысяч рублей, вторые — 100 тысяч рублей, добавили в городской администрации.





Ранее власти Калуги отказались от украшения города и празднования с целью поддержки мобилизованных.