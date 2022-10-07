Сергей Шнуров и «Ленинград» выступят на фестивале в Дубае

07.10.2022

Сергей Шнуров и «Ленинград» выступят на фестивале в Дубае
Российские музыканты станут участниками международного музыкального фестиваля «Парус», говорится на сайте мероприятия.

1 ноября на Parus Music Fest 2022 выступит Лолита, 2 ноября — «Ленинград». Лидер коллектива и его представители не комментировали участие в грядущем мероприятии.

Судя по информации на сайте проекта, стоимость билетов на концерт Лолиты начинается от $982 (61 тысяча рублей по курсу ЦБ), на оупен-эйр Шнурова — от $1052 (65 тысяч рублей). 

В начале сентября «Ленинград» дал стадионный концерт в российской столице, который назвал единственным. Музыканты выступили в «Лужниках» с программой «Классика» в сопровождении симфонического оркестра. Ранее Шнуров объявил о прекращении концертной деятельности коллектива. 

Фото: Pixabay