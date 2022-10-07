Вышел трейлер психологического триллера «По-мужски» с Антоном Лапенко

07.10.2022

Вышел трейлер психологического триллера «По-мужски» с Антоном Лапенко
Компания Central Partnership опубликовала на YouTube ролик по фильму дебютанта в полном метре Максима Кулагина.

На больших экранах лента появится 10 ноября.

У Глеба (Лапенко) — идеальная жизнь: жена-красавица, успешный бизнес, загородный дом. Все резко меняется после конфликта с пьяным соседом (Сергей Васин), который дает пощечину его супруге (Екатерина Щербакова).

За сценарий отвечал Денис Кулагин. Продюсированием проекта вместе с исполнителем главной роли занимались Михаил Маризов и Андрей Дементьев. 

Рейтинг ожидания триллера «По-мужски» на «Кинопоиске» составил 99%. Премьеру кинокартины ждут более 950 зрителей. 

Фото: кадр из трейлера фильма «По-мужски»