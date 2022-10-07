Программу бесплатного переобучения продлили на 2023 год

07.10.2022

Программу бесплатного переобучения продлили на 2023 год
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», сообщается на сайте Минтруда РФ.

В следующем году бесплатно переобучиться по востребованным на рынке труда направлениям смогут 138 тысяч граждан. На эти цели планируется направить 8,3 млрд рублей из средств нацпроекта. 

По словам министра труда Антона Котякова, переобучение стало «эффективным инструментом содействия занятым». С самого начала участник программы знает, где будет работать по завершении курсов.

Программа предназначена для граждан от 50 лет и предпенсионеров, женщины в декрете или безработных женщин с детьми-дошкольниками и др.

В этом году обучение завершили или проходят более 132 тысяч человек.

Записаться на программу в 2023 году можно будет через портал «Работа России».

Фото: Pixabay