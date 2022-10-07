Вручение кинопремии «Ника» отменили

07.10.2022

Вручение кинопремии «Ника» отменили
Церемонию перенесли на следующий год, заявил ТАСС основатель и худрук премии Юлий Гусман. 

По его словам, конкурс на кинематографическую премию уже завершился, но вручать ее не будут. Мероприятие отложили до 2023 года. Причины решения он не уточнил.

Гусман подчеркнул, что «Нику» не упразднили — она продолжает работу.

Претендентов на награду объявили в конце зимы. Среди них — «Разжимая кулаки», «Уроки фарси», «Медея» и другие фильмы 2021 года.

«Ника» вручается с 1988 года лучшим отечественным лентам, дебютировавшим годом ранее.

Фото: Pixabay