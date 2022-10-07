Федеральные музеи анонсировали знаковые выставки 2023 года

07.10.2022
Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова рассказала в Telegram-канале о формировании единого выставочного плана подведомственных музеев.
Новый подход позволит посетителям спланировать посещение культурных мероприятий, а учреждениям — «расширить межмузейное сотрудничество», пояснила глава ведомства.
Наибольшее число экспозиций заявил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Он готовит 49 проектов, которые познакомят с древнерусским искусством, работами XII–XIX веков, фотоснимками военных корреспондентов и др. ГМИИ им. Пушкина (Москва) представил 38 выставок с шедеврами живописи и других видов искусств.
Музей архитектуры им. Щусева (Москва) рассказал о 24 экспозициях о жизни архитектора Алексея Щусева, стеклоблоках Гюстава Фальконье, храмовом зодчестве. Политехнический музей в столице пригласил на 16 выставок, посвященных изобретениям и достижениям.
Финальный план Минкультуры РФ опубликует в конце этого года.
Фото: Минкультуры РФ