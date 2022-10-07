Disney+ представил первый хоррор Marvel «Ночной оборотень»

07.10.2022

Disney+ представил первый хоррор Marvel «Ночной оборотень»
7 октября на стриминге появился спецвыпуск Werewolf by Night, заявленный как первая специальная презентация «Марвел».

Тайное объединение охотников на монстров собирается после смерти лидера и участвует в смертельном состязании за могущественную реликвию. Один из них — вервольф, решающий необычным способом использовать свои особенности.

Почти часовой черно-белый эпизод отошел от характерных для проектов студии супергеройских элементов, став ее первым экспериментом за пределами жанра. Он снят в стилистике американских классических фильмов ужасов 1930-1950-х годов. 

В ролях — Гаэль Гарсиа Берналь, Лора Доннелли, Гарриет Сэнсом Харрис и др. Режиссером и композитором стал Майкл Джаккино. Художница — Майя Шимогучи.

Фото: кадр из трейлера Werewolf by Night