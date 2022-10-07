В 2022 году российское кино больше всего заработало во Франции

07.10.2022

В 2022 году российское кино больше всего заработало во Франции
Страна стала ведущим иностранным рынком для кинолент из РФ в первом полугодии, сообщил РБК со ссылкой на исследование «Бюллетеня кинопрокатчика».

В январе — июне отечественные киноленты заработали во Франции $660 тысяч. Общие зарубежные сборы достигли $4,3 млн, что на 64% меньше того же показателя за 2021 год.

В этом году РФ продала в другие страны 41 картину (в 2021-м — 46). Среди них — «Уроки фарси», «Бука», «Пиноккио» и др. Самым успешным оказался хоррор-триллер «Ряд 19» с кассой в $1,5 млн. Французские зрители чаще всего смотрели «Уроки фарси», собравшие в этой стране $470 тысяч (71% кассы).

Собеседники РБК связали лидерство Франции среди зарубежных рынков с успешным релизом «Уроков фарси». Наиболее перспективным направлением для продвижения отечественного кино они назвали Китай. 

Фото: Pixabay