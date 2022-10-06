Во второй сезон «И просто так» вернут актера из «Секса в большом городе»

06.10.2022

Во второй сезон «И просто так» вернут актера из «Секса в большом городе»
Один из запомнившихся мужских персонажей оригинального сериала появится в сиквеле, сообщил портал Woman. 

В новых сериях снимется Джон Корбетт, сыгравший едва не состоявшегося мужа главной героини Кэрри. Слухи о появлении Эйдана ходили во время съемок первого сезона «И просто так», но тогда они не подтвердились. 

К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис. Участие Ким Кэтролл, игравшей Саманту в Sex and The Sitу, не заявлено. Однако, по неподтвержденной информации, она может появиться в одной сцене. По другой версии, культовую героиню может сыграть другая актриса.

В первом сезоне сиквела Кэрри и Саманта поссорились и общались только по переписке. При этом героиню Кэтролл релоцировали в Лондон, а остальных героинь оставили в Нью-Йорке. 

Второй сезон планируют выпустить в 2023 году. 

Фото: кадр из шоу And Just Like That