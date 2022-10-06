Нобелевская премия по литературе присуждена француженке Анни Эрно

06.10.2022

Нобелевская премия по литературе присуждена француженке Анни Эрно

Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Шведская академия отметила мужество и клиническую остроту, с которыми Эрно «раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

«В своем письме Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и классовой принадлежности», — указывается в заявлении Нобелевского комитета.

По завещанию Альфреда Нобеля, премия его имени по литературе должна присуждаться автору, «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности».

Фото: Pixabay