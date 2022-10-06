Порядка 4 000 xеловек написали Всеобщий музыкальный диктант на отлично

06.10.2022

Порядка 4 000 xеловек написали Всеобщий музыкальный диктант на отлично

Более 4 000 человек, написавших Всеобщий музыкальный диктант, получили оценку «отлично» за свои работы. Об этом сообщил руководитель проекта Александр Алейников на пресс-конференции в ТАСС.

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» прошла 2 октября на 261 площадке в России, Белоруссии и Казахстане.

«В этом году было подано 7 326 заявок, из них одобрено — 6 540, явка составила 89%», — сказал Алейников, уточнив, что работы оценивались по десятибалльной шкале, «отлично» ставится тем, кто получил 9 и выше баллов.

Фото: Pixabay