Музейщики в Пскове отреставрировали клавир оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок»

06.10.2022

Музейщики в Пскове отреставрировали клавир оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Сотрудники Псковского музея-заповедника завершили реставрацию клавира — музыкального переложения оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок», на котором сохранилась надпись, сделанная рукой композитора, сообщила в четверг пресс-служба учреждения.

Издание было спасено во время пожара, который произошел в июле в музее-усадьбе композитора в Псковской области.

«В Псковском музее-заповеднике закончили реставрацию клавира оперы Николая Римского-Корсакова „Золотой петушок“. Издание, которое было спасено во время пожара в Любенске, сразу же было доставлено в главное здание музея в Пскове, где реставраторы констатировали сложное состояние фондового предмета», — отмечается в сообщении.

Музейщики потратили в общей сложности три месяца на восстановление уникального клавира с дарственной надписью Николая Римского-Корсакова. 

Фото: сайт Мариинского театра