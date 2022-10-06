Скончался автор одного из хитов группы «А’Студио» Виктор Коняшкин

06.10.2022

Скончался автор одного из хитов группы «А’Студио» Виктор Коняшкин

Ушел из жизни аранжировщик и автор песен Виктор Коняшкин, пишет ФАН. 

Причина смерти неизвестна. Уточняется, что долгое время артист сильно болел. Прощание с музыкантом пройдет 7 октября в храме Николая Чудотворца в Липецке.

Во время службы в армии Коняшкин играл на клавишных в группе, вокалистом которой был актер Дмитрий Харатьян.

Коняшкин в 1990 году стал автором песни «Цена любви», которую исполнил солист поп-группы «А`Студио» Батырхан Шукенов.

Фото: Pixabay