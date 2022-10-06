Молодежь ЛНР познакомилась с историей Херсонеса

Солнечная погода и мастерство опытных сотрудников учреждения помогли гостям получить наглядное представление о Херсонесе и его богатой истории.

Молодым активистам из ЛНР рассказали о том, как в V веке до нашей эры выходцы из Гераклеи Понтийской и колонисты с острова Делос основали на берегу Карантинной бухты город, название которого с древнегреческого языка переводится как «полуостров». Экскурсанты узнали, что Херсонес просуществовал около двух тысяч лет, долгое время находился под влиянием Римской империи и Византии, пришел в запустение в результате набегов кочевников (XIII–XIV века) и возродился в XIX веке как памятник археологии.

Гостей познакомили с фортификационными сооружениями древнего города, с его политическим устройством, военным делом, культурой и традициями. Во время экскурсии они также увидели макет Присяги граждан Херсонеса, которую когда-то принимали юноши-эфебы по достижении совершеннолетия. На главной площади (агоре) посетителям подробно рассказали о том, как в 988 году в древнем городе произошло важное историческое событие – крещение князя Владимира, оказавшее огромное влияние на развитие нашего государства.

Своими впечатлениями поделилась Ирина Шнырина, участница общественного движения ЛНР «Молодая гвардия» и проекта «Мы помним»: «Наш дружественный визит – это возможность не только обменяться опытом с севастопольскими коллегами, но и посетить такое значимое в культурном и патриотическом плане место, как Херсонес Таврический. Мы смогли увидеть его центральную часть, Портовый и Северный районы, Античный театр и Свято-Владимирский кафедральный собор. Хочется выразить благодарность сотрудникам музея-заповедника, которые позволили нам ближе познакомиться с историей древнего города, культурой и бытом его населения».

Фото: пресс-служба