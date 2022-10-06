Съемочную команду экранизации «Спауна» пополнил сценарист «Джокера»

06.10.2022

Съемочную команду экранизации «Спауна» пополнил сценарист «Джокера»
Всего в перезапуск фильма о культовом герое комиксов издательства Image Comics пришли три новых сценариста, пишет THR.

Скотт Сильвер, номинированный на «Оскар» за скрипт «Джокера», подготовит историю для фильма о Спауне. Ему помогут Малкольм Спеллман (шоу «Сокол и Зимний солдат») и Мэттью Миксом, снявший докленту Yesterday Was Everything по своему сценарию.

Автор персонажа Тодд Макфарлейн выступит одним из продюсеров ленты. Ключевую роль сыграет Джейми Фокс. Фильм станет перезапуском «Спауна», впервые экранизированного в конце 1990-х годов. Несколько лет предполагалось, что появится вторая часть кинокартины, однако в итоге было решено перезапустить историю героя, воскресшего благодаря сделке с демоном и пытающегося сохранить в себе человечность.

Ранее сообщалось, что Киану Ривз может срежиссировать фильм по своим комиксам о проклятом полубоге по прозвищу Берсерк. Он же сыграет главного героя.

Фото: Pixabay