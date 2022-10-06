Археологи нашли в Москве гигантскую курительную трубку XVIII века

Особой находкой специалистов стала хорошо сохранившаяся красноглиняная курительная трубка, изготовленная по фасону «тахта-чубук» размерами десять на шесть сантиметров.





«Одной из последних находок, обнаруженных на главной площадке этого лета — Тверской улице, в районе дома 10, стала уникальная большая курительная трубка. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую археологи ранее обнаружили в Замоскворечье. Сейчас трубка находится в археологической мастерской, после того как завершится реставрация, ее передадут в музейный фонд», — приводятся слова главы департамента Алексея Емельянова.





Курительная трубка имеет граненую эллипсовидную чашку, украшена штампованным орнаментами каури (раковины моллюсков) и полупальметками (растительные узоры).





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