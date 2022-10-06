ГАБТ решил заменить ряд основных исполнителей в ближайших балетных спектаклях

06.10.2022

ГАБТ решил заменить ряд основных исполнителей в ближайших балетных спектаклях

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) сообщил о замене некоторых основных исполнителей в балетных спектаклях 5, 6, 9 и 12 октября. Сообщение об этом появилось на сайте театра.

«В связи с обращениями зрителей по поводу изменений в составах основных исполнителей в спектаклях „Драгоценности“ (5 и 6 октября), „Легенда о любви“ (9 октября) и „Сделано в Большом“, „Времена года“, „Танцемания“ (12 октября) администрация приняла решение в виде исключения в индивидуальном порядке рассмотреть заявления зрителей о возврате стоимости билетов на перечисленные спектакли», — проинформировали в театре.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин на просьбу ТАСС прокомментировать ситуацию отметил: «Большой театр не дает комментариев о внутренней жизни театра».

Фото: Pixabay