В Москве представили сборник «Поэzия русского лета»

06.10.2022

В Москве представили сборник «Поэzия русского лета»

Сборник стихов «Поэzия русского лета» представлен в Москве в рамках поэтического вечера ZOV, посвященного спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

Приветственную телеграмму участникам и гостям мероприятия, организованного телеканалом RT, направил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что поэтический вечер «собрал поэтов, музыкантов, деятелей культуры и журналистов, людей, для которых фронтовая тематика занимает особое место в жизни и творчестве, кто считает важным рассказать правду о событиях на Украине, в Донбассе».

Поэтический сборник издан коллективом телеканала RT и объединяет произведения более 20 поэтов, многие из которых были на передовой.

Фото: Pixabay