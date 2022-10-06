В Москве представили сборник «Поэzия русского лета»

Приветственную телеграмму участникам и гостям мероприятия, организованного телеканалом RT, направил президент России Владимир Путин.





Глава государства подчеркнул, что поэтический вечер «собрал поэтов, музыкантов, деятелей культуры и журналистов, людей, для которых фронтовая тематика занимает особое место в жизни и творчестве, кто считает важным рассказать правду о событиях на Украине, в Донбассе».





Поэтический сборник издан коллективом телеканала RT и объединяет произведения более 20 поэтов, многие из которых были на передовой.





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