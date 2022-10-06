Фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» выходит в прокат в России

06.10.2022

Фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» выходит в прокат в России

Историческая драма Антона Мегердичева «Сердце пармы» — экранизация одноименного романа Алексея Иванова — выходит в российских кинотеатрах. Об этом сообщила пресс-служба компании-прокатчика «Централ Партнершип».

«Эпическая экшн-драма Антона Мегердичева „Сердце пармы“ выйдет в прокат 6 октября», — рассказали в пресс-службе.

Действие картины разворачивается в XV веке. Посланный Великим князем Московским в Парму князь Ермолай правит в небольшом городе в окружении древних земель, населенных язычниками.

Фото: Pixabay