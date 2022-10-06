На фестивале «Послание к человеку» представят фильмы Алексея Федорченко и Динары Друкаровой

06.10.2022

На фестивале «Послание к человеку» представят фильмы Алексея Федорченко и Динары Друкаровой

Новые фильмы Алексея Федорченко и Динары Друкаровой покажут на XXXII Международном кинофестивале «Послание к человеку», который пройдет в Петербурге с 21 по 29 октября. Об этом ТАСС сообщил президент киносмотра Алексей Учитель.

«Мы собрали по-настоящему международную программу, у нас будут представители Франции, Германии и других стран, — сказал Учитель. — На открытии мы покажем новую картину Алексея Федорченко „Большие змеи Улли-Калле“, это будет первый показ в России».

Режиссер добавил, что также 21 октября будет показан новый фильм Динары Друкаровой «Лили и море», который входил в программу кинофестиваля в Сан-Себастьяне. На закрытии покажут ленту Любови Аркус про Алексея Балабанова.

На кинофестивале зрителям представят программу из 50 конкурсных фильмов.

Фото: Pixabay