Песни Бориса Моисеева исчезли с музыкальных стримингов

На отечественных платформах «VK Музыка» и «Яндекс.Музыка» недоступны большинство композиций артиста. На это обратил внимание Telegram-канал «Неопра, блин!».





На момент написания заметки «VK Музыка» выдала четыре записи — три дуэта с участием исполнителя и одна его сольная песня «Края». На «Яндекс.Музыке» нашлось четыре совместных трека с участием Моисеева.





Как отмечает канал, некоторые хиты можно найти на зарубежных аудиосервисах Apple Music и Spotify. Однако они недоступны в России.





Певец, танцовщик и хореограф скончался 27 сентября. Ему было 68 лет. Он начинал карьеру как танцовщик в Театре оперы и балета в Харькове. Основал трио «Экспрессия», с которым танцевал в труппе Аллы Пугачевой и гастролировал по миру. Занимался постановкой танцевальных номеров и пел. Широко прославился в 1990-е годы ярким образом и масштабными шоу. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.





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