В октябре Wink покажет сериалы «Надвое» и «Кукольник»

Стриминг анонсировал премьеры сериалов и фильмов второго осеннего месяца, пишет «БК».





По понедельникам на платформе будут выходить новые серии мелодрамы «Надвое», где впервые сыграли вместе Данила Козловский и Александр Петров. Шоу расскажет о том, как жизнь у друзей переворачивается после командировки в Питер.





14 октября стартует детективное шоу «Кукольник», действие которого тоже развивается в Северной столице. Следователь Антонина в попытке разгадать тайну серийного убийцы, оставляющего кукол на местах преступлений, решается на эксперимент по расширению сознания.





13 октября в доступе появятся «Темные очки» Дарио Ардженто, снятые в жанре джалло. Так в итальянском кино называются хорроры с элементами эротики и криминального триллера. По сюжету, в Риме орудует маньяк, убивающий молодых красивых эскортниц. Одна из них сбегает и попадает в аварию, в результате которой теряет зрение. Это не останавливает убийцу — он продолжает выслеживать девушку.





Также в этом месяце пользователи сервиса могут увидеть новый фильм Бориса Акопова «Кэт» (с 15 октября) об эскортнице и молодой матери; комедию «Лена и справедливость» о сложностях жизни бойкой продавщицы и ее партнера-мигранта (с 20 октября); криминальный экшн «Белый слон» с Ольгой Куриленко и Брюсом Уиллисом (с 13 октября) и другие проекты.





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