Модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме

Фенди с четырьмя сестрами в течение многих лет определяла стратегию развития модной группы Fendi. Последняя была основана родителями покойной в 1925 году.





Каждая из родственниц занималась в Fendi определенной сферой деятельности. Франка возглавляла исторический пункт продаж фирмы в Риме.





Фото: Pixabay