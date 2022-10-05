Модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме

05.10.2022

Модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме

Модельер Франка Фенди скончалась на 88-м году жизни в Риме. О ее смерти сообщила газета La Repubblica, пишет ФАН. 

Фенди с четырьмя сестрами в течение многих лет определяла стратегию развития модной группы Fendi. Последняя была основана родителями покойной в 1925 году.

Каждая из родственниц занималась в Fendi определенной сферой деятельности. Франка возглавляла исторический пункт продаж фирмы в Риме.

Фото: Pixabay