Во Владимире на выставке, посвященной Петру I, показали экспонаты из «Петергофа»

05.10.2022

Во Владимире на выставке, посвященной Петру I, показали экспонаты из «Петергофа»

Подлинные вещи времен Петра I, а также 16 полотен, посвященных детству и юности будущего императора, его заграничным путешествиям и военным победам представили в среду на выставке в Музейном центре «Палаты» во Владимире. Об этом сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Проект, посвященный 350-летию со дня рождения монарха, подготовлен специалистами «Петергофа».

«В Музейном центре «Палаты» стартовал глобальный общероссийский проект «Пространство Петра — Пространству России». Выставка будет работать до 26 октября«,- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выставочный проект, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, подготовлен Государственным музеем-заповедником «Петергоф» в рамках национального проекта «Культура».

Фото: Pixabay