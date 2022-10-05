HBO Max снимет сериал об истории «Бене Гессерит» из «Дюны»

05.10.2022

HBO Max снимет сериал об истории «Бене Гессерит» из «Дюны»
Главные роли в приквеле фантастического фильма сыграют Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон, сообщил Variety.

Действие Dune: The Sisterhood развернется за 10 тысяч лет до событий фильма Дэни Вильнева. Шоу расскажет об истории возникновения организации, участницы которой особым образом тренируют разум и тело. Они получают доступ к памяти предков, управляют предметами и людьми, видят правду и т.д. В центре событий окажутся сестры Валя и Тула Харконнен, которые приходят к власти в «Сестринстве» — тайном объединении женщин, на основе которого зародится «Бене Гессерит».

Стриминг заказал сериал по мотивам книги Sisterhood of Dune в 2019 году. Дэни Вильнев примет участие в проекте в качестве продюсера.

Дата релиза пока не намечена.

«Дюна» вышла в прошлом году и собрала 400 млн долларов. Вторая часть ожидается в конце 2023-го.

Фото: кадр из Dune: Part One