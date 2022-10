Самыми высокооплачиваемыми актерами «Аватара 2» стали Уортингтон и Дизель

Вин Дизель получит 10 млн долларов за роль, о которой ничего не известно. Об этом сообщил портал Kоimoi со ссылкой на данные ShowBizGalоre.





С этой суммой он занимает второе место в списке самых заработавших на фильме «Путь воды» актеров. Больше него получит только Сэм Уортингтон aka Джейк Салли. Его контракт рассчитан на 10 млн и еще 5 процентов от прибыли «Аватара 2», что может значительно увеличить сумму. Отмечается, что только ему удалось добиться таких условий.





Зои Салдана, исполнительница роли Нейтири, получит 8 млн, Кейт Уинслет (женя вождя) — 6 млн, Сигурни Уивер (дочь Джейка и Нейтири) — 3,5 млн долларов. Информация о гонорарах официально не подтверждена.





«Путь воды» ворвется в жизни кинозрителей 16 декабря. В преддверии премьеры в прокат вернулся оригинальный «Аватар» в отреставрированной версии. Благодаря этому фильм увеличил свои сборы до рекордных 2,9 млрд.





Фото: кадр из трейлера Avatar: The Way of Water