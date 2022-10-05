Самыми высокооплачиваемыми актерами «Аватара 2» стали Уортингтон и Дизель

Спектакль Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Э...
Юбилейный концерт, посвященный 35-летию балета Аллы Духовой Todes, состоится в Государственном Кремл...
Вин Дизель получит 10 млн долларов за роль, о которой ничего не известно. Об этом сообщил портал K...
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила о старте от...
Министерство культуры России предложило изменить критерии отнесения кинофестивалей к международным...
Спектакль Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Э...
Юбилейный концерт, посвященный 35-летию балета Аллы Духовой Todes, состоится в Государственном Кремл...
Вин Дизель получит 10 млн долларов за роль, о которой ничего не известно. Об этом сообщил портал K...
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила о старте от...
Министерство культуры России предложило изменить критерии отнесения кинофестивалей к международным...
Голливудский актер продолжит работу над лентой, на съемках которой погибла Галина Хатчинс. Об этом с...
Ролик по драматической антиутопии появился на ютьюб-канале компании Central Partnership. ...
Фильм о разговоре родителей школьного стрелка и родителей убитого им подростка появится в отечеств...
Программу к 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого «Земля и люди» покажут в Великом Новгороде...
Режиссерами проекта выступают Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, обладатели «Серебряного медведя...
Гала-концерт проекта к 100-летию российского джаза «От Калининграда до Сахалина» прошел в Петрозавод...
Актер театра, кино и телевидения скончался 30 сентября, сообщается в обсуждениях на сайте «Кино и те...
Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» не исключил, что сам станет режиссером фильма. Об этом он рассказа...
Ролик по драме «Банши Инишерина» о расставании друзей, отмеченной на киносмотре в Венеции, опубликов...
Описание физического насилия со стороны экс-супруга к актрисе и их детям приводится в судебных матер...
NFT-выставка «Искусство возможного» открылась в Центральном музее связи имени Попова в Петербурге. К...
Масштабная выставка «Мельников/Melnikoff», приуроченная к 130-летию со дня рождения а...
В этом году вручение премии состоялось во второй раз, сообщает портал ГодЛитературы.РФ. ...
Monster: The Jeffrey Dahmer Story занял девятое место в рейтинге самых популярных проектов стриминга...
Речь идет о наземной части съемок ленты Клима Шипенко, часть которой впервые в истории сняли на МК...
05.10.2022