Юбилейный концерт балета Todes пройдет в Кремле 4 ноября

05.10.2022

Юбилейный концерт балета Todes пройдет в Кремле 4 ноября

Юбилейный концерт, посвященный 35-летию балета Аллы Духовой Todes, состоится в Государственном Кремлевском дворце 4 ноября.

Зрители увидят лучшие номера коллектива за все время его существования, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

«4 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт, посвященный 35-летию балета Аллы Духовой Todes — легендарного коллектива, давшего начало одноименному танцевальному стилю, — анонсировали организаторы. — В программу юбилейного концерта войдут лучшие номера балета за все время существования коллектива. На сцену выйдет полный состав балета — это 120 танцовщиков».

Организаторы отметили, что кульминацией юбилейного концерта станет выступление учеников студий-школ Todes. 

Фото: Pixabay