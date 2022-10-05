Спектакль «Не покидай свою планету» сыграют на сцене МХТ им. Чехова 14 октября

05.10.2022

Спектакль «Не покидай свою планету» сыграют на сцене МХТ им. Чехова 14 октября

Спектакль Виктора Крамера «Не покидай свою планету» по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери входит в репертуар Московского Художественного театра и 14 октября будет впервые сыгран на Основной сцене МХТ, сообщает Telegram-канал театра.

«14 октября на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова впервые будет сыгран спектакль Виктора Крамера „Не покидай свою планету“. Постановка по мотивам „Маленького принца“ Антуана де Сент-Экзюпери шесть лет шла на сцене „Современника“ и с этого сезона включена в афишу Художественного театра», — говорится в сообщении.

Это моноспектакль художественного руководителя МХТ Константина Хабенского, однако на сцене он не один: в постановке участвуют Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

Фото: Pixabay