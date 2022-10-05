Киноакадемия РФ сообщила об отборе фильмов, претендующих на премию «Золотой Орел»

05.10.2022

Киноакадемия РФ сообщила об отборе фильмов, претендующих на премию «Золотой Орел»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила о старте отбора фильмов на соискание премии «Золотой Орел» за 2022 год. Об этом говорится на сайте киноакадемии.

«Начался отбор экспертным советом фильмов на соискание национальной премии в области кинематографии „Золотой Орел“ за 2022 год», — отмечается в сообщении.

Ежегодная премия «Золотой Орел», победителей которой выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России, вручается с 2002 года.

Фото: Pixabay