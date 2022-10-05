Непреднамеренно убивший оператора Алек Болдуин вернется в «Ржавчину»

05.10.2022
Голливудский актер продолжит работу над лентой, на съемках которой погибла Галина Хатчинс. Об этом сообщил Daily Mail.
Производство картины возобновят согласно договоренности, достигнутой в суде. Муж погибшей Мэтью Хатчинс и представители кинокомпании пришли к соглашению о продолжении работы.
Режиссером останется Джоуэл Соуса, оправившийся после ранения при стрельбе. Он подчеркнул, что доведет проект до финала в память о Хатчинс. Исполнительным продюсером станет ее супруг.
Несчастный случай произошел прошлой осенью. Во время съемки сцены с пистолетом Болдуин нажал на курок и выстрелом убил Хатчинс. В оружии оказались боевые патроны.
Съемки стартуют в январе грядущего года.
В начале года Хатчинс отмечал, что не сочувствует Болдуину и винит его в трагедии. По его словам, даже с учетом нарушений очевидна ответственность человека, выстрелившего из пистолета. Однако актер всячески ее избегает.
Фото: скриншот / ютьюб