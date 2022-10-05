Вышел последний трейлер экранизации романа «Мы» Евгения Замятина
Вышел последний трейлер экранизации романа «Мы» Евгения Замятина
05.10.2022
Ролик по драматической антиутопии появился на ютьюб-канале компании Central Partnership.
События развиваются в будущем в Едином государстве, созданном на Земле немногочисленными выжившими в глобальной катастрофе. Его жители — не граждане, а нумера со строго регламентированной жизнью: от подъема и приема пищи до секса. Существование нумеров и всего государства служит единой для всех цели — созданию космического корабля.
Инженер Д-503 (Егор Корешков) живет счастливо, пока не встречает И-330 (Елена Подкаминская). После знакомства с ней он с ужасом открывает в себе «древние» чувства, а также он узнает о «свободных людях», стремящихся уничтожить его дом.
Фильм снял Гамлет Дульян, работавший над адаптацией сценария вместе с Александром Талалом. Антиутопия появится на широких экранах 1 декабря.
«Мы» считается классикой жанра антиутопии. Произведение издано в СССР спустя почти 70 лет с момента его создания в 1920 году.