Камерная драма «Исповедь» выйдет в российский прокат 6 октября

05.10.2022

Камерная драма «Исповедь» выйдет в российский прокат 6 октября
Фильм о разговоре родителей школьного стрелка и родителей убитого им подростка появится в отечественных кинотеатрах, сообщила компания-прокатчик «Экспонента».

История разворачивается спустя несколько лет после стрельбы в американской школе. За одним столом оказываются две семейные пары. Одни супруги потеряли сына во время шутинга. Вторая пара тоже лишилась ребенка — стрелка, который совершил суицид после расстрела учеников и преподавателей. Переживающие разное горе люди соглашаются на честный разговор. 

Постановщиком и сценаристом стал дебютант Фрэн Кранц, известный по актерской работе в шоу «Джулия», фильме «Донни Дарко». Ключевые роли исполнили Энн Дауд («Дневник служанки»), Джейсон Айзекс (франшиза о Гарри Поттере), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп») и Рид Бирни («Карточный домик»). 

Фото: Pixabay