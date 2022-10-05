Съемки детективной драмы «Достоевский» стартовали в Риме

05.10.2022

Съемки детективной драмы «Достоевский» стартовали в Риме
Режиссерами проекта выступают Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, обладатели «Серебряного медведя» Берлинале за «Плохие сказки». 

По информации Variety, «Достоевский» станет первым сериалом итальянских режиссеров. Он расскажет о расследовании убийств, в которых подозревают маньяка по прозвищу Достоевский. Особенностью его «почерка» являются послания с детальными описаниями убийств, которые он оставляет на месте преступления. Все ближе к убийце и жестокой правде подбирается следователь с тяжелым прошлым, ведущий одиночное расследование.

В главной роли снимается Филиппо Тими. Съемочный процесс планируют завершить в конце февраля. Шоу покажут на телеканале Sky. Дата релиза не определена.

Фото: Pixabay