В Великом Новгороде на фестивале «Вече» представят программу к 100-летию режиссера Ростоцкого

05.10.2022
Программу к 100-летию кинорежиссера Станислава Ростоцкого «Земля и люди» покажут в Великом Новгороде в рамках XVI Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече», сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.
Он пройдет на площадках новгородского Киномузея, филармонии и объединенного музея-заповедника с 16 по 20 октября.
«С 16 по 20 октября в Новгороде пройдет XVI Всероссийский фестиваль исторических фильмов „Вече“. На площадках Киномузея, филармонии и музея-заповедника можно будет посмотреть не только премьерные показы, но и заново пережить удовольствие от любимых фильмов прошлых лет. <...> С особым трепетом зрители ждут программу к 100-летию Станислава Ростоцкого „Земля и люди“. Для старшего поколения это прекрасный повод заново пережить ностальгические моменты своей юности, для зрителей помладше — возможность познакомиться с популярными фильмами середины прошлого века», — пояснили в пресс-службе.
Кроме конкурсных картин, зрители смогут увидеть фильмы классиков отечественного кинематографа Александра Роу и Александра Птушко, авторскую программу «Без срока давности...» Александра Звягинцева, полный цикл фильмов «Тайны дворцовых переворотов» Светланы Дружининой и др.
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