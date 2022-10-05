В Карельской филармонии прошел гала-концерт проекта к 100-летию российского джаза

05.10.2022
Гала-концерт проекта к 100-летию российского джаза «От Калининграда до Сахалина» прошел в Петрозаводске на сцене Карельской государственной филармонии, пишет ТАСС.
«Тур продолжится в течение двух месяцев. С нами в туре будет Fantine, Андрей Кондаков, Лариса Долина, Даниил Крамер, звезды тех городов, в которые мы будем приезжать. <...> Мы постараемся растянуть удовольствие празднования столетия, может быть, даже на следующий год — можем до 1 октября 2023 года праздновать столетие. <...> Главное, выдержать этот график. Огромный толчок дала нам эта дата, нас поздравили президент, губернатор Санкт-Петербурга, нас поздравили наши друзья. Это новый этап признания джаза в нашей стране», — сказал Бутман.
На сцену Карельской филармонии в этот вечер вышли музыканты трио Андрея Кондакова, гитарист Евгений Побожий, пианист Олег Аккуратов, джазовая вокалистка Fantine, а также Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста РФ Игоря Бутмана.
Фото: Pixabay