Киану Ривз задумался о режиссуре ленты по своим комиксам о полубоге Берсерке

Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» не исключил, что сам станет режиссером фильма. Об этом он рассказал Сollider.





Актер оценил в 33% вероятность того, что он займет режиссерское кресло в экранизации BRZRKR. Более уверенно он сможет говорить, когда прочитает сценарий, за который отвечает Маттсон Томлин. Пока готова только первая версия скрипта.





В 2013 году Ривз впервые выступил режиссером, поставив картину о боевых искусствах «Мастера тай-цзи», где также исполнил главную роль.





Комиксы BRZRKR посвящены истории полубога, прозванного Берсерком. Будучи проклятым тысячи лет назад, он вынужден постоянно совершать насилие. В наши дни он работает на американские власти, которые посылают его на самые сложные и жестокие задания. Взамен Берсерк надеется получить реальную информацию о себе и своей природе, а также о способе, который поможет ему завершить жизнь.





Ранее Netflix объявил о создании анимационного шоу и кинокартины по мотивам комиксов Ривза, который заявлен исполнителем главной роли в фильме и актером озвучки в мультсериале.





Фото: кадр из фильма John Wick 3